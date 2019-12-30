2019-12-30T03:51:25+03:00
Общество

Из-за ошибок в проектировании аэропорт Якутска могут закрыть

Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев
Ольга Донская
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Аэропорт "Якутск" могут закрыть сроком до года.Аэропорт "Якутск" могут закрыть сроком до года.Фото: ЯСИА
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Во время прямого эфира в социальных сетях глава Якутии Айсен Николаев сообщил о том, что реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта столицы идет плохо. Причиной этому стали ошибки, допущенные при проектировании в 2014-15 годах.

- Ремонт взлетно-посадочной полосы у нас, к сожалению, идет плохо. Я этого не скрываю. Когда был разработан проект в 2014-15 годах, там были допущены достаточно большие ошибки. В результате этого сегодня мы оказались в ситуации, когда мы должны или аэропорт вообще закрывать на достаточно большой срок, практически до года, или Федеральное агентство должно построить временный пандус для того, чтобы рейсы могли летать, — сказал Ил Дархан.

По словам главы, временный пандус не был предусмотрен проектно-сметной документацией при проектировании ремонта ВПП. Окончательное решение принято — пандус появится, но только к 2021 году и окончанию ремонта в 2022 году.

- Других сроков мы, к сожалению, уже не можем обеспечить, — подытожил глава Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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