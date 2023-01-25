«Шансы на победу есть». Якутский режиссер Максим Арбугаев о создании фильма «Выход» и номинации на «Оскар»

Якутский режиссер Максим Арбугаев рассказал о фильме «Выход», номинированном на «Оскар». Фото из соцсетей

Арктические просторы и шум волн Тихого океана, на этом фоне Максим и Евгения Арбугаевы из Якутии сняли фильм «Выход», номинированный на «Оскар». О создании картины и планах на будущее «КП – Якутии» рассказал один из авторов нашумевшей ленты.

О феномене якутского кино в России заговорили несколько лет назад, когда на отечественных и зарубежных фестивалях прогремели имена режиссеров Дмитрия Давыдова, Любови Борисовой и Владимира Мункуева. Но не только фестивальным арт-хаусом славится Якутия. В октябре 2022 года фильм «Зина и Леха: операция хвост и вымя» ворвался в 10-ку самых кассовых российских картин месяца. Теперь настала пора якутской документалистики.

Из Арктики – на «Оскар»

Брат и сестра Арбугаевы давно посвящают свое творчество Арктике. Он срежиссировал фильм «Генезис 2.0» об охотниках за бивнями мамонтов. Она фотографировала природу и жизнь в заполярье для журнала National Geografic.

Максим объясняет эту тягу просто: «Север в нашей крови». Родом они из якутского поселка Тикси на берегу моря Лаптевых. Их родители известная в Якутии пара путешественников и предпринимателей Герман и Ирина Арбугаевы.

Максим и Евгения Арбугаевы. Фото из соцсетей

Первым полностью совместным проектом Максима и Евгении стал фильм «Выход». Сценарий, съемки, режиссура и даже работа продюсера – все это молодые люди сделали сами. Даже финансы взяли на себя, так что это полностью независимое кино без участия государства и спонсоров.

Идея документалки родилась во время работы над фотопроектом на Чукотке, где они познакомились с Максимом Чакилевым, биологом Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ученый из Анадыря периодически выезжает, можно сказать, на край света, чтобы наблюдать за моржами. Эта встреча стала судьбоносной.

Кадр из фильма

– Порой бывает, что не ты находишь героя или историю, а герой и история сами находят тебя. Просто сошлись все звезды, пазлы сложились, и мы с Женей поняли, вот он, герой нашего фильма. Во время пандемии мы с ней отправились на Чукотку, где провели целый трехмесячный сезон 2020 года, и сняли картину. Наверно, это судьба, – говорит Максим.

25-минутная лента не только показывает непростой быт ученого-отшельника, но и затрагивает важную экологическую тему.

– «Выход» – это история про молодого ученого, который наблюдает за самым крупным лежбищем моржей в мире (около 100 тысяч особей). Наш фильм поднимает проблему изменения климата в мире и в Арктике, в частности. Настолько большое лежбище – это не норма для моржей, а одно из последствий потепления и таяния льдов в арктических морях, – поясняет режиссер.

Кадр из фильма

Фильм оценили на разных фестивалях, к примеру, он попал в программу Берлинале. Вероятно, на одной из этих площадок американские киноакадемики и заприметили якутскую ленту. В сентябре 2022 года «Выход» попал в лонг-лист, в декабре – в шорт-лист, и в январе 2023 года был объявлен претендентом на номинацию «Лучший короткометражный документальный фильм».

У самих создателей картины настрой позитивный, и они не исключают вероятность получить статуэтку.

– Для того, чтобы получить номинацию на «Оскар», мы сами специально ничего не делали. Я бы очень хотел присутствовать на церемонии вручения, ведь это самое престижное и узнаваемое событие в киноиндустрии. Сейчас будем заниматься этим вопросом. Шансы на победу у нас есть, вот такой настрой. Хотя мы рады и тому, что наш фильм заметили, для нас это уже победа, это уже о многом говорит, – сказал Арбугаев.

Он отметил, что успел посмотреть несколько картин, номинированных на эту премию, и назвал их сильными работами, акцентирующими внимание на социальных проблемах. В этом, по его мнению, и кроется значимость жанра документального кино, не просто отражать действительность, а поднимать вопросы, о которых стоит задуматься.

Следующий фильм Максима Арбугаева – художественная драма

Несмотря на то, что большую часть жизни он посвятил документалистике, Максим Арбугаев решил попробовать себя в художественном кино. Прошлым летом вместе с другим якутским режиссером Владимиром Мункуевым, триумфатором «Кинотавра» 2021 года, они сняли полнометражный игровой фильм «Кончится лето». В съемках якутской картины принял участие актеры Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал», «Купе номер 6», «Эпидемия -2») и Макар Хлебников («Пингвины моей мамы», «Три минуты молчания»).

Фото: KION

В центре сюжета 27-летний Кеша. Он возвращается в родной поселок после выхода из тюрьмы. Мечтая о тихой, спокойной жизни, устраивается в золотодобывающую артель, но старатели «кидают» его, оставив без работы. Главный герой решает мстить, похищает золото и пускается в бега вместе с младшим братом.

Сейчас картина находится на этапе монтажа.

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