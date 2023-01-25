«Оскар» должны дать именно Якутии. Министр Алексей Чекунков считает, что якутское кино дозрело и до самой престижной кинопремии

Фото: ДРОГБЫШЕВ Евгений

Включение фильма «Выход» в список номинантов на «Оскар», безусловно, – событие, написал в своем телеграм-канале глава министерства России по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

24 января Американская киноакадемия включила в число претендентов на «Оскар» документальную короткометражный фильм «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых.

Фото: t.me/a_chekunkov

– Якутское кино дозрело и до «Оскара». Казалось бы, время для этого неподходящее, но если люди в американской киноакадемии умные и тонкие, то именно Якутии и должны дать. Режиссеры – дальневосточно-арктические, родом из Тикси, и снято про Чукотку. Наша история. Жизнь там сильнее любого кино, в талантливых руках – креативный продукт мирового уровня, – отметил Алексей Чекунков.

Глава ведомства добавил, что креативные индустрии в Якутии забрались на серьезную высоту, в том числе и благодаря последовательным государственным инвестициям в инфраструктуру для творческих людей. Одной из таких мер поддержки министр назвал открытие в декабре 2022 года креативного кластера «Квартал труда» в Якутске, построенного по президентской единой субсидии.

Резидентам этой площадки доступно современное дорогостоящее оборудование. Одно из них опробовал лично Алексей Чекунков. На мотоцикле он «проехался» по трассе, благодаря технологии хромакей, которая позволяет снимать фильмы, не выходя из студии.

Фото: https://t.me/a_chekunkov

– На «Харли Дэвидсоне» перед зеленым экраном чувствовал себя неловко, но в качестве трамплина для молодых кинематографистов эта студия выглядела здорово. Когда-то давно видел такую же в центре CNN в Нью-Йорке, а сейчас с этими же технологиями работают якутяне. Уверен, что Дальний Восток и Арктика подарят миру еще много мощного креативного контента, – считает министр.

https://t.me/a_chekunkov

К слову, один из авторов фильма «Выход» Максим Арбугаев рассказывал, что картину они с сестрой сняли за 3 месяца, потратив на съемку личные средства.

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