2019-04-25T14:33:17+03:00
Общество

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» завоевал три награды на Московском международном кинофестивале

Искушенный московский зритель не устоял перед обаянием истории о старике
Ольга Донская
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Режиссер фильм Любовь Борисова.Режиссер фильм Любовь Борисова.
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Кинолента якутского режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» завоевала три награды на Московском международном кинофестивале.

"Приз зрительских симпатий" единогласно отошел якутскому фильму. После показа было много желающих поблагодарить команду, настолько, что ребята вышли из зала с трудом. Многих зрителей тронула история о старике и молодом парне, что покидая зал они вытирали слезы.

- Друзья, нет времени ничего объяснять, просто бегите на якутский фильм «Надо мною солнце не садится». Получите заряд доброты на год вперёд. Потому что это искреннее, сияющее чудо от первого до последнего кадра, - отзываются критики.

Кроме всеобщей любви зрителей, лента собрала награды от азиатских кинокритиков NETPAC и «Ключ к сердцам зрителей» от интернет-портала ПрофиСинема.

В прокате Якутии фильм появится с 8 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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