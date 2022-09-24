Якутский фильм «Нуучча» может претендовать на «Оскар»

Фото: кадр из фильма

Российский оскаровский комитет опубликовал лонг-лист фильмов, из которых выберут претендента из России на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Всего в список вошли 122 фильма, среди них картина якутского режиссера Владимира Мункуева «Нуучча». Из большого списка фильмов комитет выберет только одну картину.

– Выжить в конце 19 века в якутской тайге непросто. Сельская пара готовится к суровой голодной зиме. Поневоле они принимают к себе русского каторжника, с которым вынуждены теперь делить все: и еду, и свой дом. Загнанные в ловушку обстоятельствами они начинают постепенно понимать, что он возможно не тот, за кого себя выдает, – повествует синопсис сюжета кинокартины.

Сам фильм был снят по произведению этнографа Вацлава Серошевского. Режиссером выступил якутянин Владимир Мункуев, ранее снявший картины «Счастье» и «Чувак». Продюсером выступил известный сценарист Борис Хлебников.

В лонг-лист также попали «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Декабрь» Клима Шипенко, «Дикая» и «Непослушник» Владимира Котта, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого и другие.

Напомним, что прокат якутского фильма «Нуучча» в российских кинотеатрах начнется с 13 октября. Фильм уже получил премию за режиссуру на фестивале «Кинотавр» и гран-При программы кинофестиваля в Карловых Варах.

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