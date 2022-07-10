«Ущерб нанесен огромный». Власти Якутии эвакуируют людей из села Суордах, где затоплены все дома

Фото: Вести Верхоянья

Ночью 9 июля началась эвакуация людей из села Суордах Верхоянского района, где затоплены все 88 жилых домов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. «КП – Якутия» рассказывает, что известно на данный момент.

Когда началось затопление?

Затопление началось ночью 8 июля, когда после обильных дождей из берегов вышла река Дулгалах. Об угрозе затопления и резком подъеме воды до трех метров за сутки на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча Верхоянского района вечером 8 июля сообщал и Якутский гидрометцентр.

Фото: Вести Верхоянья

Как развивалась ситуация?

Вечером того же дня на заседании комиссии чрезвычайной ситуации в Суордахском наслеге был введен режим ЧС. Уже 9 июля стало понятно, что ситуация выходит из-под контроля – вода стала топить не только приусадебные участки, но и жилые дома.

«Население не пострадало, не нуждается в экстренном вывозе и другой помощи, потерь сельхозживотных нет», – говорил днем 9 июля заместитель главы Верхоянского района Дмитрий Габышев.

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Позже он опроверг свои слова, что эвакуация не требуется и призвал помочь в вывозе людей. Уже вечером вода поднялась настолько, что затопила все 88 жилых домов, в которых проживает 326 человек. Власти региона и экстренные службы начали готовить эвакуацию людей.

Что происходит сейчас?

Ночью началась эвакуация жителей Суордаха. На вертолете Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» вывезли первые 12 человек. Остальные желающие будут эвакуированы в ближайшие часы, для этого организованы дополнительные вылеты еще двух вертолетов. Их доставят в районный центр и город Якутск.

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

– Сразу скажу, что ущерб нанесен огромный. Пострадало не только имущество, большой урон нанесен социальным объектам, сельхозугодиям. Людей в беде мы, конечно, не оставим! Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим сразу после оценки комиссии, которая уже приступила к работам, – заявил первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников.

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Сообщается, что Госкомитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения поручено обеспечить население горячим питанием, а Минобру республики – оперативно организовать отдых детей в летних лагерях. Также в Суордах будут доставлены средства для устранения последствий наводнения.

Какие есть прогнозы?

Они пока неутешительные. Есть вероятность затопления 10 населенных пунктов. Это село Томтор, который находится ниже по течению реки Дулгалах, а также из-за повышения уровня воды на реке Сартан под угрозой затопления села Барылас, Юнкюр и Арылахский наслег. На реке Яна – город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды. На реке Адыча – Бетенкес.

Сейчас в верховьях рек Дулгалах и Сартан уровни воды начинают падать, но ниже по течению уровни еще растут, так как волна продвигается вниз по течению. Кроме того, 11 июля в районе прогнозируют сильные дожди.

Садовников отметил, что во всех перечисленных населенных пунктах необходимо организовать круглосуточное дежурство.

–На местах будут работать спасатели, по моему поручению туда будут командированы работники Службы спасения Якутии. В готовности находятся эвакопункты, скот заблаговременно будет отогнан на незатопляемые участки. Также подготовим технику, силы и средства, продукты питания, – подчеркнул он.

Кроме того, в поселке Батагай для защиты населенного пункта будут проведены работы по укреплению дамбы, а в селе Бетенкес гидротехническое сооружение.

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