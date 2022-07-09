«Пострадавших нет, но подъем воды продолжается». В затопленном селе Суордах в Якутии начался подсчет ущерба

Фото: "Вести Верхоянья"

На 11.00 часов утра 9 июля уровень воды у затопленного села Суордах продолжает подниматься, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

8 июля после обильных дождей из берегов вышла из берегов река Дулгалах у села Суордах Верхоянского района. Вечером того же дня на заседании Комиссии чрезвычайной ситуации был введен режим ЧС в Суордахском наслеге.

По словам заместителя главы Верхоянского района Дмитрий Габышев, это решение было принято, даже несмотря на то, что уровень воды еще не был критическим. По его информации, на данный момент подтоплено 32 земельных участка, из них 10 домов.

Фото: "Вести Верхоянья"

«Население не пострадало, не нуждается в экстренном вывозе и другой помощи, потерь сельхозживотных нет», – рассказал Дмитрий Габышев.

Организована круглосуточная работа оперативного штаба в администрации Верхоянского района под руководством главы района Гаврила Чирикова и в Сурдахском наслеге под руководством Владимира Стручкова.

На утреннем совещании КЧС сформирована комиссия для подсчёта ущерба.

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