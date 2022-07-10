20 человек эвакуировано из затопленного якутского села Суордах

Фото: Вести Верхоянья

Ночью 9 июля из затопленного села Суордах в Верхоянском районе в посёлок Батагай были вывезены 20 человек, это дети и пожилые люди, сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

Сегодня, 10 июля, из Якутска в Батагай на воздушных судах Ан-24 и Ан-26 будут доставлены 20 сотрудников Службы Спасения и МЧС, спецоборудование и техника.

По данным ГУ МЧС России по Якутии, на 8:00 утра уровень воды в селе составил 850 см. при критическом 770 см. Освободились от воды три жилых дома, подтопленными остаются 88 приусадебных участков.

Вывезенные дети и пожилые люди размещены в эвакуационном пункте Батагая, который переоборудован из спортзала.

Напомним, что затопление села Суордах началось в ночь на 9 июля из-за выпадения обильных осадков в верховьях реки Дулгалах. Все село, где в 88 домах проживают более 300 жителей, оказалось под водой.

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