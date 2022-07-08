На трех реках Якутии резко поднялся уровень воды

Фото: ulus.media

По сообщению Якутского УГМС, на трех реках в регионе резко вырос уровень воды. Речь идет о Дулгалахе, Сартанге и Адыче. Уровень воды во всех реках вырос на 1-3 метра.

По данным службы, в ближайшие сутки ожидается дальнейший рост. В УГМС предупредили, что существует опасность затопления окрестных сел и сельхозугодий. Жителей Кобяйского и Верхоянского районов призвали следить за сообщениями МЧС.

Отметим, что в Якутии уже произошло первое затопление – в селе Себян-Кюель Кобяйского района. На данный момент там затоплено 27 дворовых территорий, почти 60 человек эвакуировали к родственникам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.