В Якутии после сильных ливней затопило уже два села. Наводнение грозит еще двум населенным пунктам

Фото: «Вести Верхоянья»

После обильных осадков в Якутии оказалось затоплено еще одно село. Согласно прогнозу, ситуация в селе Суордах Верхоянского района в ближайшие сутки может ухудшиться.

Вечером 8 июля Якутский гидрометцентр сообщал о резком подъеме уровня воды до трех метров за сутки на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча Верхоянского района. В ночь на 9 июля районная администрация предупреждала о возможности затопления сел Суордах, Дулгалах и города Верхоянск.

«В самом потенциально угрожаемой рекой Дулгалах селе Суордах местной администрацией принимаются меры по дежурстве, готовности к эвакуации людей и скота», – сообщала пресс-служба администрации Верхоянского района.

Фото: «Вести Верхоянья»

По информации ГУ МЧС России по Якутии на 08:00 часов утра, уровень воды села Суордах составил 825 см, при критическом 770 см. В зоне подтопления находятся 22 приусадебных участка.

– Организована круглосуточная работа оперативного штаба в администрации МО «Суордахский наслег» под руководством главы. Развернут пункт временного размещения граждан в спортзале школы Суордаха вместимостью до 80 человек. Для проведения отселения населения, попадающего в зону подтопления, сформирована группировка сил и средств в составе 16 человек личного состава, 10 единиц техники, – сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Фото: «Вести Верхоянья»

В селе Суордах заблаговременно отогнали 30 голов крупного рогатого скота на возвышенную местность. Кормами и водой скот обеспечен на срок не менее одного месяца.

Ситуация может ухудшится

Дожди в районе продолжатся. В ближайшие сутки прогнозируется выпадение осадков до 10 мм. В связи с этим уровень воды в реках Верхоянского района может повыситься до одного метра. До полутора метров ожидается подъем воды у города Верхоянск.

Фото: «Вести Верхоянья»

Глава района Гаврил Чириков отметил, что администрация внимательно следит за развитием ситуации.

При ухудшении обстановки в Суордахском районе создана группировка сил и средств в составе: 35 человек, восемь единиц техники, в том числе шесть плавсредств, отчиталось ГУ МЧС России по Якутии.

ОБНОВЛЕНИЕ 10:55. В селах в районе рек Дулгалах, Сартан и Адыча Верхоянского района, которые находятся под угрозой затопления, объявлен режим повышенной готовности.

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