После нового подъема воды якутское село Суордах полностью затоплено. Планируется эвакуация местных жителей

Фото: "Вести Верхоянья"

После очередных обильных ливней в верховьях реки Дулгалах Верхоянского района резко поднялся уровень воды у села Суордах. Подтопленными оказались 88 жилых домов, в которых проживает 326 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии..

Для проведения эвакуационных мероприятий создана группировка территориальной подсистемы РСЧС в составе 55 человек и 16 единиц техники.

«В поселке Батагай Верхоянского района в готовность приведено воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» с пятью спасателями. Планируется эвакуация 20 человек, в том числе 12 детей и 8 пожилых людей в эвакуационный пункт спортзала Администрации поселка Батагай», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС Якутии.

В Якутске в готовности находится воздушное судно Ми-8 МЧС России и аэромобильная группировка в составе 20 спасателей регионального управления МЧС России.

В ночь на 9 июля река Дулгалах вышла из берегов, сообщалось о 22 домах, пострадавших от наводнения

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