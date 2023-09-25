За сентябрь в Якутии произошло четыре инцидента с лодками

В происшествиях на воде погибло четыре, а пропало без вести восемь якутян. Фото: МЧС по Якутии

Сентябрь в Якутии выдался беспощадным к рыбакам, только за этот месяц произошло четыре трагедии на воде, связанных с рыбацкими лодками.

«КП – Якутия» восстановила хронику трагических событий, в которых погибло четверо, а пропало еще восемь человек.

6 сентября из села Булуус Намского улуса трое рыбаков на лодке по реке Лене выехали в сторону Кобяйского улуса (остров Никада). Мужчины должны были вернуться 8 сентября, но этого не произошло, и их родные подняли тревогу. За время поисков найдены вещи рыбаков, в том числе три спасжилета. И хотя поиски продолжаются, понятно, что надежды на счастливый исход мало.

В ночь на 14 сентября на реке Вилюй в Верхневилюйском районе опрокинулась рыбацкая лодка. В полпятого утра спасатели обнаружили троих продрогших мужчин, отогрели и благополучно эвакуировали их. Оказалось, что в затонувшей лодке находились пятеро человек. Троим из них удалось выбраться на берег, двое не смогли спастись. Поиски пропавших двух человек продолжаются.

23 сентября четыре рыбака выехали по реке Вилюй в Сунтарском районе. На следующий день обнаружили их перевернутую моторную лодку, которая проплывала мимо села Сунтар. Также в этот день, на противоположном берегу реки в четырех километрах выше по течению от того места, где обнаружили лодку, сотрудники ГИМС нашли тело одного из рыбаков. Поиски продолжаются.

25 сентября на реке Амга в 9 км ниже по течению поселка Амга перевернулась лодка с двумя пассажирами. Один пассажир утонул, второй своими силами выбрался на берег. Тело погибшего было обнаружено на правом берегу реки Амга в 11 км вниз по течению.

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