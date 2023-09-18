Расширена зона поисков трех рыбаков, пропавших 6 сентября в Намском районе

Поиски рыбаков ведутся с воздуха, на земле и под водой. Фото: Служба спасения Якутии

В Якутии расширили зону поисковых работ трех рыбаков из Намского района, сообщает Служба спасения Якутии. Поиски ведутся с воздуха, на земле и под водой.

Их ищут не только в районе островов Никада, Ыстаннах в Намском улусе, куда они выехали, но также в районе поселка Сангар Кобяйского района. С 16 сентября к поискам привлечены инспектор ГИМС и представитель администрации Жиганского района. Поисковые работы наземными группами

проводились на трех участках, по итогам обследовано русло реки вниз по течению от н.п. Сангар до острова Карелин Кобяйского района, русло от острова Никада до н.п. Арылах Кобяйского района, а также с помощью гидролокатора бокового обзора обследовано русло реки вдоль острова Никада.

В ходе облета 15 сентября вертолетом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России была обследована территория от устья реки Алдан до устья Вилюя по реке Лене.

За прошедшие сутки в поисковых работах задействовано: 30 человек, 11 плавсредств, гидролокатор бокового обзора. Обследовано 1800 кв.м. береговой линии. Поиски мужчин продолжаются.

Напомним, что 6 сентября из села Булуус Намского района трое рыбаков на лодке с госномером 0883 выехали в сторону Кобяйского района по реке Лене и пропали. Мужчины должны были вернуться 8 сентября, но этого не произошло, и их родные подняли тревогу.

На предполагаемом месте нахождения рыбаков (на берегу протоки реки) были обнаружены два рыболовецких пластиковых ящика. Затем у острова Лякирик в 20 километрах выше Сангара найдены и другие вещи рыбаков: сапоги, трекинговый ботинок, два бокса с вещами, металлическая тарелка и канистра с бензином. А также три спасжилета.

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