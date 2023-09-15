Верхневилюйским спасателям удалось спасти троих мужчин с перевернувшейся лодки в Якутии

Троим потерпевшим удалось выбраться на берег. Фото: из архива Службы спасения Якутии

В ночь на 14 сентября на реке Вилюй в Верхневилюйском районе опрокинулась рыбацкая лодка, сообщает Служба спасения Якутии.

К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели Верхневилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии, сотрудники полиции и местные жители.

В полпятого утра спасатели обнаружили троих продрогших мужчин, отогрели и благополучно эвакуировали их.

Оказалось, что в лодке находились пятеро человек. Во время движения внутрь моторной лодки попало большое количество воды и она начала погружаться в воду.

Судоводитель с пассажирами решили покинуть лодку и вплавь добраться до берега. В итоге троим из них удалось выбраться на берег, двое не смогли выбраться. Спасательные жилеты были только на двух из пяти человек, находившихся в лодке.

Поиски пропавших двух человек продолжаются силами 72 человек, в том числе – четырех спасателей Верхневилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения республики, 12 единиц техники. Применяется гидролокатор бокового обзора. Днем 14 сентября поисковые группы обнаружили сапоги, палатку и рюкзаки.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения Якутии: 8(4112) 45-90-19.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.