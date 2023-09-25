В Якутии на реке Амга перевернулась лодка, один человек погиб

Река Амга. Фото: agronii.ysn.ru

25 сентября на реке Амга в 9 км ниже по течению поселка Амга перевернулась лодка с двумя пассажирами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Один пассажир утонул, второй своими силами выбрался на берег.

Тело погибшего было обнаружено на правом берегу реки Амга в 11 км вниз по течению.

На месте происшествия отработали силы Центра ГИМС, спасатели региона, сотрудники полиции в колличестве 8 человек и 3 единиц техники.

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