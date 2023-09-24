Перевернувшаяся лодка, труп и следы: в Якутии ищут пропавших рыбаков

Река Вилюй у села Сунтар. Фото: photogoroda.com

На реке Вилюй в Сунтарском районе люди заметили проплывающую мимо села Сунтар перевернувшуюся лодку, передает пресс-служба МЧС Якутии.

Как оказалось, четверо человек уехали из села на моторной лодке на рыбалку и пропали. Их телефоны выключены. О пропаже рыбаков сообщил их коллега.

На противоположном берегу реки в четырех километрах выше по течению от того места, где обнаружили лодку, сотрудники ГИМС нашли тело одного из рыбаков.

На месте также обнаружили следы хождения по берегу.

На поиски пропавших отправились 24 человека на восьми единицах техники: силы Центра ГИМС Сунтарского участка, Службы спасения республики, пожарные гарнизона, сотрудники МВД и местное население.

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