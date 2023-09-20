Власти Якутии обещают завершить укладку асфальта на дорогах до конца сентября

По Якутску из 19 дорожных объектов введено четыре. Фото: KP.RU

До конца сентября укладка асфальтобетонного покрытия должна завершиться на всех объектах улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Такую задачу перед заказчиками и подрядными организациями поставил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

– По ряду объектов работы идут с опережением, но, конечно, есть и те, где наблюдаются небольшие отставания. Последовали они за нехваткой у подрядчиков инертных материалов и техники, но все эти вопросы решаются в рабочем порядке. Больших рисков, которые могут привести к срыву сроков, мы не видим.

На региональных дорогах все асфальтобетонные работы завершены, а в городе Якутске асфальтовое покрытие уложено почти на 80% ремонтируемых дорог. По Якутску из 19 объектов введено четыре. Сделаны улица Аржакова, подъездные дороги до станции переливания крови и детского тубсанатория, улица Кымньылахская в Сырдахе.

По региональным дорогам из 33 объектов введено восемь. Участки обновлены на дорогах «Умнас, «Амга» и «Нам », в том числе сданы мостовые переходы через реки Менкюле и Томпорук в Томпонском районе. Также завершились работы на участке дороги Тикси-аэропорт в Булунском улусе.

На оставшихся участках дорог работы завершатся в сентябре-октябре, включая укладку дорожной одежды, обустройство тротуаров, установку дорожных знаков и прочее. Также ожидается ввод третьего в этом году мостового перехода – моста через реку Нюя в Ленском районе.

Всего в текущем году планируется привести в нормативное состояние 277 км дорог, в том числе более 247 км региональных и почти 30 км городской агломерации «город Якутск».

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