Завершающие работы капитального ремонта идут на проспекте Ленина в Якутске

Горожане ждут полного открытия проспекта. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

На проспекте Ленина в Якутске идут завершающие работы капитального ремонта, сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время открыто движение транспорта на участке от улицы Хабарова до улицы Дзержинского. Перед этим на участке обеспечили безопасность дорожного движения — подключили светофоры, уличное освещение, установили дорожные знаки и нанесли дорожную разметку.

Также горожане ждут завершения работ и полного открытия движения транспорта на участке от улицы Кулаковского до улицы Красноярова. Сейчас движение открыто до улицы Дежнева. Как пояснили в МКУ «Главстрой», на данном участке у дома по проспекту Ленина, 62 идет обустройство большой парковки для автомобилей.

«Из-за строительных работ жителям дома по проспекту Ленина, 62, некуда ставить свои автомобили. Поэтому им разрешили временно парковаться на проезжей части, пока участок перекрыт. До конца сентября здесь будут завершены все работы по обустройству парковки, благоустройству придомовой территории до фасада здания», — разъяснил специалист технадзора МКУ «Главстрой» Денис Стецюк.

По проспекту Ленина 62, кроме парковочных мест, делают тротуарное покрытие и площадной объект возле памятника.

«Небольшие сдвиги по срокам открытия участков связаны и с тем, что при устройстве верхнего слоя дорожного покрытия были трудности с поставкой инертных материалов, в частности, отсева дробления», — отметил Денис Стецюк.

На всем протяжении проспекта Ленина продолжается установка скамеек, урн, современных опоры освещения у парковок и скверов. Появятся в том числе так называемые «умные» опоры освещения, остановочные павильоны.

«На проспекте появилась новая автобусная остановка между проспектом Ленина, 4 и 6/1, в сторону улицы Дзержинского, где оборудован „карман“. Три теплые остановки будут установлены у кинотеатра „Лена“, по Ленина, 35 у магазина „Токко“ и у сквера „Московский“», — добавил Денис Стецюк.

Маршрутные автобусы запустят по окончании капитального ремонта проспекта, после приемки объекта комиссией и ввода в эксплуатацию.

Капитальный ремонт проспекта Ленина проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик ООО «Дорстрой», срок окончания работ по контракту — 31 октября 2023 года.

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