На пути к соцобъекту установили дорожные знаки и нанесли разметку пешеходной «зебры». Фото: пресс-служба окружной администрации

В Якутске завершен ремонт дороги к станции переливания крови, об этом информирует администрация ГО «Город Якутск».

В рамках реализации федерального нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Якутске завершен ремонт дороги к станции переливания крови на улице Петра Алексеева.

На 150-метровом участке дороги подрядчик АО «РИК Автодор» провел все необходимые работы по устройству асфальтобетонного покрытия, проложил лотки и тротуары, поставил фонари. Подъездная дорога теперь оборудована необходимым количеством дорожных знаков, размечен пешеходный переход, заасфальтирована парковка близ станции.

Общая площадь проложенного асфальта на объекте составила почти 2 тысячи квадратных метров.

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