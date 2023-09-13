На улицах Залога в Якутске продолжают вестись дорожные работы. Фото: KP.RU

Недавнее открытие проспекта Ленина после ремонта в Якутске наверняка больше всего ждали жители Залога, которым пришлось прожить несколько лет в районе, практически заблокированном от крупных транпортных артерий города. Ситуацию усугубляло еще и далеко не блестящее состояние внутриквартальных дорог.

Корреспондент «КП-Якутия» прогулялся по району, чтобы узнать, улучшилось ли положение дел. Представляем вашему вниманию фоторепортаж.

Сам проспект Ленина в районе Залога открыт не полностью, а только до улицы Дежнева. На отрезке от улицы Дежнева до улицы Красноярова продолжаются работы.

Проспект Ленина открыт только до улицы Дежнева. Фото: KP.RU

Сама улица Красноярова открыта для движения, но и так узкая дорога заставлена припаркованными машинами.

Узкая улочка Красноярова вся заставлена машинами. Фото: KP.RU

Продолжаем идти по отремонтированному проспекту. Выехать из квартала можно только по улице Строда — она официально открыта, но на дороге продолжают валяться без дела и мешать движению бетонные балки.

Улица Строда открыта, но на дороге до сих пор валяются балки. Фото: KP.RU

Улица Строда с другой стороны. Фото: KP.RU

Улица Чепалова закрыта для движения. Тем не менее, водители ухитряются проскальзывать на машинах у забора. С другой стороны ведутся работы.

Улица Чепалова закрыта, но водители умудряются ездить сквозь узкий проход. Фото: KP.RU

Улица Чепалова с другой стороны. Фото: KP.RU

Наконец, на улицу Крупской тоже нельзя завернуть с проспекта, она перекрыта с обеих сторон.

Улица Крупской полностью закрыта для проезда со стороны проспекта Ленина. Фото: KP.RU

Улица Крупской с другой стороны. Фото: KP.RU

Дополнительно до 15 сентября в Залоге еще перекрыли участок улицы Дежнева между улицами Крупской и Кулаковского. Там ведутся плановые работы по замене газопровода низкого давления.

Участок улицы Дежнева перекрыт до 15 сентября. Фото: KP.RU

С улицы Кулаковского можно повернуть только направо. Фото: KP.RU

Вот так в целом пока выглядит схема перекрытия улиц, пересекающихся с проспектом Ленина в Залоге. Надеемся, что скоро все они будут открыты.

Схема перекрытия дорог, пересекающихся с проспектом Ленина в Якутске. Фото: 2ГИС

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