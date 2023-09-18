Маршрутные автобусы в ноябре начнут ходить по проспекту Ленина

Автобусы по проспекту планируется запустить в первой половине ноября. Фото: мэрия Якутска

С ноября проспект Ленина откроется для маршрутных автобусов, когда будут полностью завершены ремонтные работы, сообщает ЯСИА со ссылкой на директора МКУ «Главстрой» Алексея Варламова.

Согласно контракту ремонтные работы по проспекту Ленина должны быть завершены до 31 октября. Автобусы планируется запустить в первой половине ноября.

– До этого нужно докончить наружное освещение, отрегулировать светофоры и поставить автобусные павильоны, – отметил Варламов.

По его словам, в данное время идет установка шкафов управления наружного освещения.

– Тут нас сдерживают поставки, груз должен подойти на этой неделе. Также в пути остановки, как теплые, так и холодные. Поставщики обещают груз к концу сентября. Остановки нужно будет установить и подключить. До конца сентября завершатся работы по озеленению некоторых участков, – рассказал Алексей Варламов.

Также в скором времени должны появится скамейки, урны.

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