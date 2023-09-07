В Таатте построили пешеходный мост в родном алаасе Ойунского

Мост через реку Таатта начали строить в октябре 2022 года. Фото: «Саханефтегазсбыт»

7 сентября состоялось торжественное открытие моста через реку Таатта возле села Черкех, сообщает пресс-служба «Саханефтегазсбыта».

Редакции «КП – Якутия» в пресс-службе уточнили, что мост в родном алаасе Платона Ойунского построен на средства гендиректора компании «Саханефтегазсбыт» Виктора Лебедева и меценатов, которые откликнулись на его просьбу. При этом сумма, потраченная на строительство моста, не раскрывается.

Фото: «Саханефтегазсбыт»

Новый мост из металлической конструкции протяженностью 48 метров, был возведен вместо деревянного, построенного в 2003 году. Длина его пролета над рекой Таатта составляет 24 метра. Капитальное сооружение опирается на фундаментные блоки и сваи, освещение у него автономное и осуществляется от солнечных панелей. Строительство было начато в октябре 2022 года.

Пешеходный мост через реку Таатта является частью обширной музейной экспозиции в местности «Муҥха Дэлбэрийбит» недалеко от села Черкех Таттинского улуса. Пройдя по нему можно попасть в якутский балаган, где родился классик якутской литературы Платон Оуйнский.

Напомним, ранее Виктор Лебедев выписал себе премию за 2021 год, полгода проведя на больничном и не посещая судебное заседание по своем уголовному делу.

Гендиректор АО «Саханефтегазсбыт» по итогам 2021 года назначил себе награждение в размере 621 807 рублей. Такое решение было принято еще в июне 2022 года на собрании акционеров компании. Но широкой публике стало известно только сейчас.

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