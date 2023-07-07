Депутат Виктор Лебедев подал документы для участия в выборах в парламент Якутии

Фото: Ulus.media

6 июля гендиректор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев подал документы в Окружную избирательную комиссию села Хандыга Томпонского района, сообщает Ulus.media.

Он зарегистрировался в качестве кандидата для участия в выборах в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии, которые пройдут с 8 по 10 сентября этого года.

Отмечается, что Виктор Лебедев выдвигается по одномандатному Таттинско–Томпонскому избирательному округу и по партийному списку партии «Единая Россия». Ранее политик заявлял, что со многими жителями Таттинского и Томпонского районов он знаком лично, а по итогам праймериз «Единой России» Лебедев поставил своеобразный рекорд, набрав 5104 голоса.

Виктор Лебедев сейчас является действующим депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии VI созыва, член фракции «Единая Россия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гендиректор «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев подал документы на праймериз (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.