Виктор Лебедев выписал себе премию за 2021 год, полгода проведя на больничном

Гендиректор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев. Фото: «Спорт Якутии»

Гендиректор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев по итогам 2021 года назначил себе награждение в размере 621 807 рублей. Такое решение было принято еще в июне 2022 года на собрании акционеров компании. Но широкой публике стало известно только сейчас, когда на это обратил внимание журналист и политик Виталий Обедин.

За 2021 год компания, согласно бухгалтерской отчетности, получила чистую прибыль более 61 миллиона рублей. Из этой суммы часть пошла в виде вознаграждения гендиректору. Отметим, что за 2022 год чистая прибыль компании возросла до 98 миллионов рублей, но на этот раз награждение не выплачивалось.

Напомним, что Виктор Лебедев последние годы находится под пристальным вниманием общественности и СМИ из-за скандального уголовного дела с избиением подчиненного.

В декабре 2019 года между Виктором Лебедевым и его подчиненным Владимиром Стрижаком произошел конфликт. Спор в кабинете закончился тем, что Стрижак получил перелом носа, ссадины и гематомы. Сперва на Лебедева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), но позже переквалифицировали на легкий вред.

Сам Виктор Лебедев на фоне своего уголовного дела в июле 2021 года лег в Медцентр. И вплоть до конца декабря он не посещал заседания суда, аргументируя свою неявку проблемами со здоровьем или тем, что он был контактным с больным коронавирусом

27 декабря уголовное дело в отношении Лебедева было прекращено в связи с истечением срока давности по уголовной ответственности. Компания «Саханефтегазсбыт» никак не прокомментировала фактически полугодовое отсутствие своего генерального директора в 2021 году.

Сколько зарабатывает Виктор Лебедев

Согласно декларации о доходах, Виктор Лебедев в 2019 году зарабатывал 7,7 миллионов рублей в год, при этом имея в иждивенцах жену и двух несовершеннолетних детей. Он был назначен и.о. гендиректора «Саханефтегазсбыта» в марте 2019 года, в октябре совет директоров компании утвердил его на должность.

В 2020 году, когда уголовное дело уже было заведено, доход гендиректора существенно уменьшился — до 2,6 миллионов рублей. Супруга Лебедева внесла в семейную копилку 45 тысяч рублей.

В 2021 году доход Виктора Лебедева упал почти на миллион рублей — за весь год он заработал 1,6 миллиона рублей, проведя большую часть времени на больничном. Его супруга за весь год заработала 25 тысяч рублей.

Сколько он заработал по итогам 2022 года – неизвестно, так как декларации о доходах депутатов перестали публиковать в открытом доступе.

Снова идет на выборы в Ил Тумэн

В настоящее время Лебедев является кандидатом в депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии, которые пройдут с 8 по 10 сентября этого года от Таттинского и Томпонского районов.

Ранее политик заявлял, что со многими жителями Таттинского и Томпонского районов он знаком лично, а по итогам праймериз «Единой России» Лебедев поставил своеобразный рекорд, набрав 5104 голоса.

Виктор Лебедев родился 10 марта 1988 года в селе Тополином Томпонского района Якутии. В прошлом борец вольного стиля, двукратный чемпион мира и бронзовый призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России. Сейчас является генеральным директором АО «Саханефтегазсбыт».

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