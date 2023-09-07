Продлен срок в СИЗО якутскому педофилу-стримеру, которого искали по всей стране

Мужчина, работая охранником, демонстрировал гениталии через видеозвонок восьмилетнему мальчику. Фото: соцсети подозреваемого

5 сентября судья Якутского горсуда рассмотрел продление срока содержания под стражей Айдеру А. Результат предсказуем: из СИЗО его не выпустили. Скорее всего, он будет сидеть там до суда. Уголовное дело в отношении него еще расследуется.

Напомним, что 42-летний житель города Якутска Айдер А. подозревается в двух эпизодах по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

3 мая мужчина остался дома присматривать за двухлетней внучкой своей сожительницы. Во время трансляции прямого эфира в интернет-сервисе он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Видео и скриншоты преступления распространились в интернете.

Стримера, надругавшегося над двухлетней девочкой в прямом эфире, искали буквально всей страной. К этому даже подключился частный детектив. А нашли его в СИЗО Якутска, где он сидел с 11 мая за демонстрацию гениталий через видеозвонок восьмилетнему мальчику. Причем он сделал это, находясь на работе на посту охраны в одном из торговых центров Якутска.

Поиски и поимка стримера вызвала широкий общественный резонанс. Заведены уголовные дела по обоим эпизодам, они будут соединены в одно производство. Как отзываются коллеги извращенца о нем, можно прочитать в этом материале.

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