Легендарный танк «Алеша» отправили в Москву на всеобщий показ

Танк Героев России станет памятником мужества и чести российских танкистов. Фото: kremlin.ru

Легендарный танк Т-80 «Алеша» 1 сентября был отправлен в Москву на всеобщий показ гостям и жителям столицы, сообщает телеграм-канал «Военкоры Якутии».

Танк Героев России, в состав экипажа которого входят якутяне Алексей Неустроев и Филипп Евсеев, станет памятником мужества и чести российских танкистов.

А вторая рота танкового батальона, где служат Герои, получила новые танки, которые уже готовятся к боям.

Напомним, экипаж танка Т-80 «Алеша» разгромил колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении. В том бою против одного российского танка выступило восемь вражеских. «Алеша» подбил как минимум два танка противника. Часть вражеских бронемашин подорвалась на минах, остальные были уничтожены артиллерией и противотанковыми расчетами.

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