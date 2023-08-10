Еще один якутянин был в составе экипажа танка «Алеша», остановившего прорыв восьми бронемашин ВСУ

Филипп Евсеев и Алексей Неустроев были в составе героического экипажа танка «Алеша». Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Стало известно, что в экипаже танка «Алеша», который в одиночку разгромил колонну с бронетехникой ВСУ, находился еще один якутянин — механик-водитель Филипп Евсеев, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Напомним, в начале лета экипаж российского танка в одиночку вступил в неравный бой с колонной из 8 танков и бронемашин ВСУ, и победил.

По многочисленным обращениям от людей по поводу представления к награждению бойца-якутянина, глава республики Айсен Николаев поручил Единому Координационному центру Якутии разобраться в сложившейся ситуации. Как было установлено в ходе детального разбирательства, во время боя Филипп Евсеев был в составе экипажа в качестве механика-водителя.

10 августа соответствующие органы военного управления получили указания о представлении высокой государственной награде Филиппа Евсеева. К моменту выписки из больницы его представили к награде. На днях будет известно окончательное решение.

Механик-водитель Филипп Евсеев — уроженец села Кюндяя Сунтарского района. Еще один якутянин, Алексей Неустроев, служит в качестве наводчика-оператора.

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