Один против восьми вражеских машин. Героический экипаж танка, где служит якутянин, представят к госнаграде

Фото: скриншот видео

Глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, который в начале лета принял неравный бой с противником и разгромил колонну вражеских боевых машин на запорожском направлении.

Три танкиста — все из разных регионов России: Дальнего Востока, Татарстана и Якутии. Якутянин служит в качестве наводчика-оператора. Соратники им гордятся и называют волевым человеком.

Сражение в Запорожской области, о котором стало известно на днях, произошло еще в начале лета. Экипажу танка дали команду зачистить поселок Новодаровка, но уже в процессе подошла техника противника.

Как оказалось, против одного российского танка выступило восемь вражеских. Героический экипаж подбил как минимум два танка противника. Часть вражеских бронемашин подорвалась на минах, остальные были уничтожены артиллерией и противотанковыми расчетами.

«Видео сами увидели только позавчера. Сам удивился, что там было. А так внутри вообще по-другому было. Просто жарко, как в танке», — скромно рассказывает якутянин.

Сообщается, что герой сам родом из Усть-Алданского района Якутии. Он передает свой дружеский привет своим родителям и многочисленным братьям и сестрам.

«Всем передаю привет. У меня все нормально, надеюсь, что в скором времени мы все благополучно вернемся домой», — говорит якутянин.

Героя поздравил и глава Якутии Айсен Николаев.

«Гордость переполняет, когда слышишь, как скромный, немногословный боец передает привет Якутии и своим близким на родном языке. Главное, береги себя, дорогой! Якутия гордится тобой!», — написал глава.

Имена героев пока не раскрываются, но можно сказать, что они уже опытные военные, которые по зову сердца пошли защищать Родину. А танк, на котором экипаж вышел против восьми бронемашин, сейчас на ремонте. В качестве поощрения бойцам дали новую машину — точно такую же «80-ку», но модернизированную. А пока экипаж «Алеши» (так ласково называют свою машину танкисты) продолжает выполнять на передовой свою привычную работу — боевую.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.