Потомок защитников Родины: ровно через 80 лет внук ветерана Курской битвы получил звание Героя России на земле, где сражался его дед

Внук получил звезду Героя России на земле, где сражался его дед. Фото: телеграм-канал главы Якутии

23 августа, в день победы на Курской дуге, в поселке Поныри президент России Владимир Путин вручил государственные награды отличившимся участникам СВО. Среди них был Филипп Евсеев, механик-водитель героического экипажа танка Т-80 «Алеша», разгромившего колонну бронетехники ВСУ.

Дед Филиппа сражался на этих полях курской земли во времена ВОВ. И спустя ровно 80 лет его внук получил здесь звезду Героя России.

Об этом рассказала родная тетя танкиста Светлана Ващенко местной газете «Сунтаар сонуннара».

«Филипп — сын моей младшей сестры. Родился третьим ребенком в многодетной семье. Старший из сыновей. Его мобилизовали осенью 2022 года. Думали, что вернется в отпуск через шесть месяцев. Но его не отпустили. Мы смотрим о нем по телевизору, слушаем по радио и общаемся по телефону. Мы очень рады, что он стал Гером России. Просто слов нет. Были бы живы его родители... Как же радовалась бы его мать... Филипп получил награду на Курской дуге. Наш отец Николай Михайлович Ващенко был призван в 1942 году. Участник Курской битвы. И его внук получил там награду, на земле, где воевал его дед. Мы гордимся этим», — рассказала женщина.

Тетя Филиппа с фотографией его деда Николая Михайловича Ващенко. Фото: «Сунтаар сонуннара»

Николай Михайлович — младший сержант, минометчик. С победой вернулся домой и прожил долгую жизнь. Умер в 2005 году в возрасте 86 лет.

Дед по отцовской линии Евсеев Филипп Андреевич — тоже участник ВОВ. Был призван в 1943 году, погиб.

Имя Филиппа пропустили, потому что он лежал раненый в больнице

Когда в первый раз пошла весть о доблестном экипаже, сразившемся с восемью вражескими танками и бронемашинами и остановившем вражеский прорыв, Филиппа пропустили. Потому что когда телевизионщики приехали снимать, он был в другом месте — лежал раненый в больнице.

В кадр попал только один из якутян — наводчик-оператор Алексей Неустроев. Филипп оказался в забвении. Но увидев вышедший сюжет, однополчане возмутились, ведь их механик-водитель все это время был с ними и вместе прошел бой. Они вступились за своего бойца. И справедливость восторжествовала.

Об операторе-наводчике Алексее Неустроеве мы рассказали в другой статье. Прочитать ее можно по ссылке. Здесь речь пойдет о Филиппе Евсееве.

Земляки — о Герое России

Будущий герой родился в 1984 году в Кюндяйинском наслеге Сунтарского района, откуда родом его отец.

«Он был очень озорным мальчиком, не мог усидеть на одном месте, — вспоминает его учительница 5-7 классов Альбина Саввинова. — Я тогда только приехала после учебы, и мне вручили его класс. Учился вместе со своим младшим братом. Вырос очень скромным и простым в общении парнем. Я очень рада и горжусь им».

В детстве был озорным мальчиком. Фото: «Сунтаар сонуннара»

Когда Филипп учился в седьмом классе, семья переехала в Сунтар. После школы ушел служить в армию. По возвращении женился. Родились трое детей.

Устроился механиком-водителем в одном автономном учреждении. На работе его хвалят: все умеет, все чинит, не стоит в стороне и участвует в любой другой деятельности — будь то субботник или какое иное мероприятие. Коллеги его любят за простоту характера и трудолюбие.

«Наш брат прямолинейный человек, скромный и жизнерадостный, — описывает своего племянника дядя по материнской линии Виктор Ващенко. — Звание Героя России дают в исключительных случаях. А Филипп совершил подвиг. И мы, родня, очень взволнованы и горды. От всего сердца поздравляем нашего брата».

«Поздравляю Филиппа с получением высокой награды, а также его родным и близким. Мы все очень рады. Держим связь с нашим парнем, ждем его возвращения», — передал глава Сунтарского наслега Эдуард Филиппов.

Он сообщил, что в селе Сунтар планируется построить парк отдыха имени Филиппа Евсеева.

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