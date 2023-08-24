«Простой, скромный парень из деревни». Земляки рассказали о члене экипажа танка «Алеша» — Герое России Алексее Неустроеве

Герой России, наводчик-оператор Алексей Неустроев. Фото: «Муру Саhар5ата»

23 августа президент России Владимир Путин вручил медали Героев России и другие высокие награды экипажу танка Т-80 «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении.

Звания Героев России получили два якутянина, механик-водитель Филипп Евсеев и наводчик-оператор Алексей Неустроев. Напомним, в том бою против одного российского танка выступило восемь вражеских. В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника.

Как оказалось, Алексей Неустроев — родом из маленького села Танда в Усть-Алданском районе Якутии. Он старший сын в семье, где пять детей. Два года назад отца семейства разбил инсульт, и Алексей сам ухаживал за ним.

Воспоминаниями и пожеланиями свежеиспеченному Герою России поделились его земляки и близкие люди — классная руководительница Алексея Марфа Ноговицына и его лучший друг Айаан Никифоров, пишет районная газета «Муру Саhар5ата».

«Алексей для своей семьи самая надежная защита и опора»

Марфа Ноговицына была классным руководителем Алексея с 5 по 11 класс. Герой окончил школу в 2004 году.

«Алеша всегда был очень скромным, немногословным, спокойным учеником. Учился старательно, принимал активное участие в общественной жизни школы и класса. Не пропускал субботников, походов, различных соревнований. Всегда выполнял все задания вовремя без лишних слов. К товарищам относился тепло и доброжелательно», — рассказывает она.

Алексей окончил школу в 2004 году. Фото: «Муру Саhар5ата»

Будучи старшим сыном в семье, Алексей много помогал своим родным. Родители с детства приучили его к труду. Поэтому юноша никогда не чурался работы, умел делать все. С техникой всегда был на «ты», также умело мастерил.

Закончив школу, он отслужил в армии первым из одноклассников. После этого недолго учился в среднем профессионально-техническом училище на огранщика. До мобилизации работал в частном предприятии, которое занимается поставками вездеходов. Алексей — настоящий специалист по технике.

Между рабочими буднями Алеша всегда помогал своим родным и родителям. Обновил и заново покрасил им дом, построил террасу и гараж. Поэтому Алексей для своей семьи самая надежная защита и опора.

«Наш скромный и мягкий Алеша в зоне конфликта ведет себя очень мудро и проницательно, совершает героические поступки. Мы были очень взволнованы и счастливы, когда он вышел победителем из неравного боя. Его героизм станет примером для многих людей. Имя нашего храброго героя Алексея Неустроева будет вписано золотыми буквами в историю Якутии. Мы, его одноклассники и учителя, очень им гордимся и желаем, чтобы он благополучно вернулся на родину», — отмечает учительница.

«Наши мечты воплотились в реальность»

Близкий друг с детства Айаан Никифоров младше Алексея на год. Парни с детства росли вместе, с самого раннего возраста очень интересовались техникой и могли говорить о ней целыми днями.

С лучшим другом Айааном. Фото: «Муру Саhар5ата»

«Друг мечтал стать шофером, но в итоге отучился на механика. До мобилизации Алексей порядка десяти лет проработал на моем предприятии «Сахавездеход», можно сказать, стоял у его истоков. В детстве мы часто ходили пешком от районного центра — Борогонцев до села Танда. Раньше у Танды была совсем плохая дорога. И идя пешком, мы часто задавались вопросом: „Почему не сделают технику, способную ездить где угодно?“. Мечтали о том, чтобы делать такие машины, делились своими идеями. Можно сказать, что наши мечты в итоге воплотились в реальность», — вспоминает Айаан.

По словам Айаана, сейчас их предприятие широко известно в местах, где плохие дороги, особенно на севере. Алексея тоже хорошо знают. Хотя у него нет образования сварщика, он научился варить самостоятельно даже лучше, чем обученные специалисты и буквально «болеет» техникой.

До мобилизации Алексей работал сварщиком. Фото: «Муру Саhар5ата»

«Как человек, он спокойный, простой, верный друг. Мой главный сотрудник, правая рука. Весной он приезжал в отпуск, мы встречались. Часто созванивались и во время его службы в армии. Он простой, свободный парень из маленькой деревни, и очень скучает по родине. Мое главное желание — чтобы с ним все было хорошо», — говорит Айаан.

Сегодня земляки будут радоваться за Алексея у себя на родине, Усть-Алданском районе. Торжественное чествование запланировано на стадионе вечером 24 августа.

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