Сколько кандидатов зарегистрированы на выборах главы Якутии

Фото: t.me/aisen_nikolaev

На 27 июля зарегистрирован только один кандидат на должность руководителя республикой – действующий глава Якутии Айсен Николаев.

По данным ЦИК Якутии, сейчас на рассмотрении кандидатуры Гаврила Парахина (ЛДПР), Виктора Губарева (КПРФ) и начальника отдела в ЛОРП Игоря Борисова («Коммунисты России»). Они сдали необходимый пакет документов и листы поддержки с подписями депутатов, глав муниципальных образований.

Остальным кандидатам, скорее всего, откажут в регистрации, так как они не представили необходимые для регистрации документы, в том числе листы поддержки с подписями.

Вот их имена: пенсионер Юрий Пшенников («Гражданская платформа»), Олег Маклашов («РОДИНА»), врач-психиатр Сосновского психдиспансера Владимир Тимофеев (Партия пенсионеров), директор ритуального агентства «Мемориал» из Мирного Александр Вакарь («Зеленые»).

Напомним, что кандидаты на пост главы Якутии должны были собрать 257 подписей муниципальных глав и депутатов.

Выборы в Якутии пройдут в течение трех дней – избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября. В этом году якутяне выбирают главу республики, народных депутатов Государственного собрания Ил Тумэн, а также депутатов в органы местного самоуправления.

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