В Якутии на выборах 2023 года будет действовать проект «Мобильный избиратель»

Жители Якутии смогут проголосовать на выборах 2023 года не только по прописке Фото: Олег ЗОЛОТО

В республике на выборах 2023 года будет действовать механизм «Мобильный избиратель», сообщает ЦИК Якутии.

Напомним, выборы в сентябре пройдут в течение трех дней: 8-10 сентября. На кресло руководителя региона претендуют 8 кандидатов, в том числе действующий глава Айсен Николаев.

Что такое «Мобильный избиратель» и на кого он рассчитан

Обычно якутяне голосуют на конкретном избирательном участке по месту прописки. В 2017 году в России отменили бумажные открепительные удостоверения. Им взамен запущен проект «Мобильный избиратель».

– Раньше, чтобы проголосовать не по прописке, человек мог получить открепительное удостоверение, только придя на свой избирательный участок за 10 дней до выборов. Сейчас же это можно сделать за 44 дня до выборов в любом МФЦ, ТИК или через портал госуслуг. То есть это более упрощенный и осовремененный механизм – прокомментировала «КП – Якутии» член Центральной избирательной комиссии республики Эльвира Мярикянова.

Подобная возможность уже использовалась в Якутии в 2017 году на дополнительных выборах в Госдуму. В марте 2018 года на выборах президента России подобной возможностью воспользовались более 90 тысяч якутян.

На республиканских выборах эта процедура была задействована впервые в сентябре 2018 года на выборах главы региона и депутатов Госсобрания Ил Тумэн, тогда не по прописке проголосовали больше 40 тысяч человек. То есть это довольно востребованная услуга.

– Нам избиратели говорят, мы прописаны, например, в Аллаиховском районе или даже в Табаге, а живем и работаем в городе Якутске, как нам быть? Для таких избирателей это будет удобно, – отметила представитель ЦИКа.

Как стать «мобильным избирателем»

Для этого необходимо до 4 сентября включительно подать заявление в любом МФЦ, ТИК и через портал Госуслуг (вкладка «Мои выборы»). С 30 августа по 4 сентября такая возможность откроется в любой участковой избирательной комиссии. Заявление можно подать и аннулировать только один раз.

Важно помнить, что возможность голосования не по прописке, будет действовать только на выборах главы Якутии и народных депутатов республик. На муниципальных выборах механизм «Мобильный избиратель» не применяется.

После регистрации в качестве «мобильного избирателя» 8, 9 и 10 сентября 2023 года вы сможете проголосовать на любом удобном для вас избирательном участке на территории Якутии.

По данным ЦИК, этой возможностью уже решили воспользоваться 15 человек.

Свой избирательный участок по постоянной прописке можно узнать по ссылке.

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