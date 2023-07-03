Айсен Николаев подал документы в Центризбирком для выдвижения в кандидаты на пост главы Якутии

Фото: t.me/aisen_nikolaev

3 июля действующий глава Якутии Айсен Николаев подал документы в Центральную избирательную комиссию для выдвижения в качестве кандидата на этот пост на выборы, которые пройдут с 8 по 10 сентября этого года. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Напомним, в 2023 году завершается пятилетний срок полномочий Айсена Николаева в качестве главы республики. В конце мая этого года Николаев заявил о желании баллотироваться на второй срок, его также поддержал президент России Владимир Путин.

«Очень взволнован, потому что понимаю, какую ответственность беру на себя. Пять лет назад я предполагал, а теперь – знаю. И благодарен всем якутянам, которые доверили мне руководство нашей республикой, дали мне возможность столько сделать для родной земли. Впереди — еще больший труд, но он в радость», — отметил Айсен Николаев.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Кандидат выдвинут региональным отделением Всероссийской политической «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Центризбирком выдал разрешение на открытие специального избирательного счета избирательного фонда.

Ранее на пост главы Якутии также официально выдвинулись Виктор Губарев (КПРФ), Александр Вакарь («ЗЕЛЕНЫЕ»), Юрий Пшенников («Гражданская платформа»), Гаврил Парахин (ЛДПР), Игорь Борисов («КОММУНИСТЫ РОССИИ»), Владимир Тимофеев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Олег Маклашов («РОДИНА»).

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