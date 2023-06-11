Центризбирком рассказал, что нужно для выдвижения на кандидаты в главы Якутии

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Центризбирком Якутии определил число лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность главы Республики Саха (Якутия).

Так, кандидат должен собрать 257 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. На прошлых выборах надо было собрать 263 подписи.

Кроме того, в их числе должны быть 36 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов республики.

Также кандидата должны поддержать депутаты представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранные на муниципальных выборах главы районов, городских округов не менее чем в 27 районах и городских округах.

На данный момент в главы Якутии выдвинуты следующие кандидатуры:

Айсен Николаев — «Единая Россия», действующий глава республики;

Владимир Тимофеев — «Партия пенсионеров в РС(Я)»;

Игорь Борисов — якутское отделение партии «Коммунисты России»;

Александр Вакарь — российская экологическая партия «Зеленые»;

Юрий Пшенников — «Гражданская Платформа».

Крайний срок подачи документов — 9 июля, до 18:00

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