Выборы в 2023 году в Якутии пройдут в течение трех дней

Принято решение о длительности выборов в Якутии в 2023 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральная избирательная комиссия Якутии поддержала решение о том, что в сентябре выборы продлятся больше одного дня.

Избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября. Напомним, в этом году якутяне выбирают главу республики, народных депутатов Государственного собрания Ил Тумэн, а также депутатов в органы местного самоуправления.

По данным регионального ЦИК, на кресло Айсена Николаева претендуют лидер якутского отделения ЛДПР Гаврил Парахин, начальник отдела в ЛОРП Игорь Борисов, представляющий «Коммунистов России», Олег Маклашов от партии «Родина», пенсионер Юрий Пшенников от «Гражданской платформы», директор ритуального агентства «Мемориал» из Мирного Александр Вакарь от «Зеленых», врач-психиатр Сосновского психдиспансера Владимир Тимофеев от «Партии пенсионеров».

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