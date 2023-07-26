Ущерб реке Лена от столкновения танкера и теплохода ЛОРП составил 839 миллиона

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Предварительный ущерб реке Лена от утечки нефтепродуктов в результате столкновения танкера и баржи составил 839 миллионов рублей.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Иркутской области Георгий Арапов, разместив ответ Генпрокуратуры в своем телеграм-канале.

– Его окончательный размер будет установлен в рамках назначенной судебной экспертизы, по итогам которой планируется предъявить исковое заявление о возмещении вреда, причиненного водному объекту, – говорится в документе.

Объем попавших в Лену нефтепродуктов составил около 82 тонн.

Напомним, что вечером 12 июня на реке Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» (принадлежащий ЛОРП) и «ТР-901». В результате аварии часть топлива попала в реку.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что капитан танкера ЛОРП, где вылился бензин, был пьян, а судном управлял его помощник. Заведено уголовное дело. Помощника капитана задержали, на него завели дело сразу по двум уголовным статьям – о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, и о нарушении правил эксплуатации судна.

Гендиректор ЛОРП отметил, что «мы будем отвечать, будет платить за экологию»

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