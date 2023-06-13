Губернатор Иркутской области сообщил, что капитан танкера ЛОРП, откуда вылился бензин, был пьян

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Судном «Ерофей Хабаров», который столкнулся с другим танкером, управлял помощник капитана, как показало медицинское освидетельствование, капитан был нетрезв. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка. На данный момент возбуждено уголовное дело, – отметил Игорь Кобзев.

По словам начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, собственник судна (компания ЛОРП) сообщил о происшествии с опозданием, задержка информации составила более часа. Это повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений.

По предварительной информации в реку Лена из-за столкновения двух танкеров могло попасть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92. На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов. В них созданы рабочие группы. В числе прочего их задача – отслеживать, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных.

– Сейчас главное понимать – каковы последствия этого разлива для акватории. Поручил организовать мониторинг качества воды. Сегодня в нескольких точках будут отобраны пробы и ближайшим рейсом доставлены в Иркутск.

На заседании КЧС было отмечено, что официальных водоисточников на реке Лена нет.

Напомним, Минэкологии Якутии заявило, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Якутии. С учетом скорости течения реки Лена на данном участке, пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14-го на 15 июня.

Тем не менее, приведены в полную готовность силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

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