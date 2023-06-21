Стоимость Ленского моста снизилась до 130 миллиардов рублей

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Проект строительства моста через Лену в Якутии подешевел на 26%, до 130 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на слова главы Якутии Айсена Николаева.

Таким образом, проект скорректировали после замечаний вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Пока траты на мост не заложены в федеральный бюджет на 2023–2025 годы

Что происходит с Ленским мостом. Кратко:

– Проект, стоимостью 176 миллиардов рублей, скорректировали: уменьшили длину эстакады, сократили количество свай, уменьшили высоту и ширину земляной насыпи;

– Сообщается, что всё это позволило значительно сократить затраты на строительство. Но итоговая стоимость проекта будет известна только после заключения Главгосэкспертизы;

– Заключение планируется получить в третьем квартале 2023 года;

– Работы на левом берегу (сторона Якутска) начнутся на третьем этапе, срок неизвестен, но это точно не в этом году. Сейчас на правом берегу ведутся работы по переустройству электросетей;

– Мост должен быть трехпилонный и вантовый. Длина – 4,6 км. Общая протяжённость инфраструктуры - 15 км. Расчётный автомобильный трафик – свыше 5000 автомобилей в сутки;

– Изменились сроки строительства. Ранее сообщалось, что Ленский мост начнет свою работу уже в 2023 году. Затем этот срок сдвинулся на 2025, а теперь и на 2027 год;

– Самый сложный вопрос – это источники финансирования. Федеральный Минфин предлагал снизить долю своего участия до 30%, но глава Якутии Айсен Николаев настаивает, чтобы государство выделило не менее 50%

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