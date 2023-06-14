«Все виновные в этом вопиющем случае понесут ответственность». Глава Якутии прокомментировал разлив бензина в реку Лена

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя разлив бензина на реке Лена, отметил, что компетентные органы, отвечающие за транспортную безопасность, во всем разберутся.

– Все виновные в этом вопиющем случае понесут ответственность, – подчеркнул он.

Николаев также добавил, что экипаж танкера «Ерофей Хабаров» принял все меры, чтобы в кратчайшее время заделать пробоину и устранить течь.

– Но безусловно, ущерб, даже минимальный, не может не оставить следа на экологии. Наша главная задача - не допустить причинения ущерба здоровью людей. Введён режим повышенной готовности. По моему поручению для контроля ситуации на месте в Ленский район вылетит оперативная группа во главе с первым заместителем председателя правительства Дмитрием Садовниковым.

Напомним, что вечером 12 июня на реке Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» (принадлежащий ЛОРП) и «ТР-901».

В результате аварии была повреждена грузовая кормовая емкость судна «Ерофей Хабаров». В ней было 148 тонн бензина, часть топлива попала в реку. Точное количество уточняется, но предварительно это может быть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.

Минэкологии Якутии заявило, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Якутии. С учетом скорости течения реки Лена на данном участке, пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14-го на 15 июня.

Тем не менее, приведены в полную готовность силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что капитан танкера ЛОРП, где вылился бензин, был пьян, а судном управлял его помощник. Заведено уголовное дело.

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