В Якутии усилили лабораторный мониторинг качества воды после разлива бензина на Лене

Танкер «Ерофей Хабаров». Фото: ЛОРП

Управление Роспотребнадзора по Якутии усилило лабораторный мониторинг качества воды с реки Лена на территории Ленского, Олекминского, Хангаласского районов и Якутска в связи с разливом бензина.

Также исследуются пробы воды с альтернативных источников водоснабжения в населенных пунктах. Утвержден график отбора проб воды с реки Лена на лабораторные исследования по выявлению нефтепродуктов в воде в трех районах и Якутске.

Напомним, что вечером 12 июня на реке Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись два танкера — «Ерофей Хабаров» (принадлежащий ЛОРП) и «ТР-901».

В результате аварии была повреждена грузовая кормовая емкость судна «Ерофей Хабаров». В ней было 148 тонн бензина, часть топлива попала в реку. Точное количество уточняется, но предварительно это может быть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.

Минэкологии Якутии заявило, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Якутии. С учетом скорости течения реки Лена на данном участке, пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14-го на 15 июня. Позже специалисты Якутского управления гидрометслужбы сообщили, что дата прибытия волны с разливом топлива ориентировочно 15-16 июня.

Тем не менее, приведены в полную готовность силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что капитан танкера ЛОРП, где вылился бензин, был пьян, а судном управлял его помощник. Заведено уголовное дело.

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