Власти Якутии: 90% разлитого бензина на реке Лена может испариться и не дойдет до границ республики

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Минэкологии Якутии прокомментировало разлив бензина на реке Лена в Иркутской области, произошедший в результате столкновения двух нефтеналивных теплоходов «Ерофей Хабаров» и «ТР-901».

Напомним, авария произошла 12 июня около 21:15 часов на реке Лене в районе поселка Алексеевск Киренского района. Танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина. В результате происшествия у него повреждена грузовая кормовая емкость. В ней было 148 тонн топлива. Бензин начал выливаться в реку.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, а также органы Росприроднадзора. В районе аварии введен режим ЧС. Проведён осмотр места происшествия и танкера, устанавливается объем разлитого бензина. Подробнее читайте по ссылке.

По информации ПАО «ЛОРП», кому принадлежит судно «Ерофей Хабаров», утечка из поврежденного танка была устранена в течение 30 минут после происшествия, на месте разлива были применены специальные сорбенты.

– В связи с тем, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Якутии. С учетом скорости течения реки Лена на данном участке, пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14-го на 15 июня, – говорится в сообщении.

Тем не менее, приведены в полную готовность силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

Ленский комитет, Олекминский комитет и Хангаласская инспекции государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии также подготовлены к мониторингу прохождения пятна от нефтепродуктов.

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