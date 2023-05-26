После покорения Эвереста Минспорт Якутии пообещал помочь альпинистам в получении званий и разрядов

Скриншот трансляции Sakhamedia.ru

На этой неделе в Якутск из Непала вернулся альпинист-любитель Евгений Кривошапкин. За восхождение на самую высокую гору в мире на родной земле его наградили почетными знаками.

Напомним, якутянин Евгений Кривошапкин 14 мая взобрался на вершину Эвереста. Подробнее о его путешествии по Гималаям и подготовке к восхождению читайте по ссылке.

Министр спорта Якутии Леонид Спиридонов назвал свершение Евгения Кривошапкина героическим для всего народа саха и для альпинизма в целом.

– Покорить такую высоту – это настоящая гордость. В истории народа саха такое происходит впервые. Как вы знаете, в республике есть Герой России, есть народный учитель, есть олимпийские чемпионы, и теперь есть Евгений Александрович – покоритель самой высокой точки мира. Народ всегда ценит первопроходцев. От имени Минспорта поздравляю с таким большим достижением, вы уже вошли в историю Якутии, – сказал министр спорта.

Он пожелал дальнейших успехов Евгению Кривошапкину и выразил надежду, что жители Якутии и в дальнейшем будут покорять мировые вершины. Леонид Спиридонов вручил экстремалу почетный знак «За вклад в развитие физической культуры и спорта». Днем ранее альпинист-любитель уже получил знак «Гражданская доблесть».

Также благодарность за подготовку к покорению Эвереста получил наставник и тренер Кривошапкина заслуженный врач республики Георгий Цыпандин. О его экспедиции на цветные горы Якутии можно почитать по ссылке.

Георгий Цыпандин отметил, что даже несмотря на такое достижение, официально альпинистам не присваивает звания и разряды.

– Это самый больной вопрос. Я больше 40 лет хожу по высококатегорийным горам, но у меня даже третьего разряда нет. В прошлом году наша Федерация спортивного туризма прошла аккредитацию и надеемся, что дело сдвинется, и все-таки звания и разряды получим, – сказал он.

Глава Минспорта республики отметил, что ведомство может поспособствовать в этом вопросе.

– Якутия сама не может выдавать звания мастеров спорта по альпинизму, потому что этот вид проходит по реестру Минспорта России. Республика выдает звания только по национальным видам спорта. Но если Георгий Иванович говорит, что есть какие-то препятствия, то будем вместе отрабатывать и исправлять, – сказал Леонид Спиридонов.

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