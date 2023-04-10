Мечта всех альпинистов. Житель Якутии приехал в Непал и готовится взойти на Эверест

Евгений Кривошапкин с гидом в Катманду. Фото: t.me/everestaian

Экстремал Евгений Кривошапкин из Якутии приехал в город Катманду, столицу Непала, чтобы взобраться на самую высокую гору планеты.

Мужчина присоединился к команде альпинистов «Макалу Экстрим». Он планирует подняться на Эверест в двойке с личным гидом, местной экстремалкой Пасанг Ламой.

В своих соцсетях он делится с подписчиками красотами Катманду и кадрами подготовки к экспедиции. Как патриот Якутии, он заказал нашивку флага родной республики на свою амуницию.

Видео заканчивается прибытием в аэропорт Рамечхап, откуда Евгений направится в город Луклу на востоке страны. Это перевалочный пункт туристов и альпинистов, направляющихся к подножию Гималаев. Лагерь команды располагается на высоте 5,5 тысяч метров. Поход стартует через 1,5 месяца. Все это время команда будет проходить акклиматизацию и готовиться к опаснейшему маршруту.

Евгений Кривошапкин – бывалый турист. В Якутии он занимается организацией горных экспедиций в Оймяконском районе, более известном как «Полюс холода». За его плечами подъем на Эльбрус, самую высокую точку не только России, но и Европы.

Эту экспедицию возглавляет Оксана Морднева, многократная рекордсменка мира по альпинизму, которая уже покоряла Эверест, сообщил известный якутский альпинист Виталий Струк.

— Женя идет с очень сильной командой, в группе опытные высокогорные гиды. Как сказала мне Оксана, «мы поможем Евгению подняться на вершину». Знаю, что он будет использовать кислород, и это облегчит восхождение. Подъем начинается с семи тысяч метров, — рассказал он изданию «Якутия.Инфо».

В 2023 году будет 70 лет как человек впервые взошел на вершину Эвереста. Фото: t.me/makaluextreme

По его словам, не страшно, что у Кривошапкина и нет большого опыта в покорении больших вершин. Главное, что он выработал завидную выносливость после длительных походов с тяжелым рюкзаком на большие расстояния.

Самое опасное, с чем придется столкнуться в высокогорье, это горная болезнь. От недостатка кислорода у людей могут наблюдаться головная боль, усталость, тошнота, в более тяжелых случаях — одышка, дезориентация и даже кома.

На самом Эвересте самой труднопроходимой частью считается ледопад Кхумбу, который располагается на южном склоне. Он постоянно находится в движении, отчего часто происходят смертельно опасные обвалы. Самым трагичным стал сход ледника 18 апреля 2014 года, когда погибли 16 человек и еще 9 были ранены.

– За день до отъезда я пожелал ему хорошей погоды и попросил помахать нам всем ручкой с вершины Эвереста, – заключил Виталий Струк.

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