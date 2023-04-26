«Часть вещей несу сам, часть тащит як». Экстремал из Якутии поделился впечатлениями от путешествия к Эвересту

Фото: t.me/everestaian

Что мы знаем о Непале? Крошечное государство, затерянное в Гималаях. Влюбленный в горы Евгений Кривошапкин из Якутии рассказал о своем путешествии.

Как писала ранее «КП – Якутия», он прибыл в город Лукла на востоке Непала. Путь до главной мечты всех альпинистов довольно долгий, может занять около 12 дней, за это время туристы могут вдоволь насладиться удивительными ландшафтами и местной экзотикой.

Города и достопримечательности Непала

Маршрут группы Евгения Кривошапкина пролегал через несколько поселений Непала, из них только до Луклы добирались на самолете, дальше только пешком. Вертолеты тут летают довольно часто, но такое «такси» стоит явно немалых денег.

Прежде чем добраться до базового альпинистского лагеря у подножия Эвереста, россияне прошли деревни Пхакдинг (2610 м. над уровнем моря), Намче-Базар (3440 м. над ур. моря), Кхумджунг (3780 м над ур. моря), Пангбоче (3985 м. над ур. моря), Дингбоче (4410 м. над ур.моря), Лобуче (4940 м. над ур. моря), Горакшер (5164 м. над ур. моря).

С собой у якутянина 2 баула вещей, в основном это альпинистская экипировка и теплые вещи. Часть он, как и все, несет сам, а часть тащит як. По его словам, длительное путешествие на дальние расстояния с рюкзаком (этот вид досуга еще называют треккинг) нормально. В пути русские туристы распевают песни.

Непальские поселения малонаселенные, но со своим колоритом, к примеру, в монастыре Кхумджунг хранится голова йети, по крайней мере так этот пугающий экспонат представляют туристам. По пути встречается длинный подвесной Хиллари мост, под которым громко шумит горная речушка. Еще одна достопримечательность – мемориал погибшим на Эвересте, расположенный на высоте 4808 метров.

Восхождение на высочайшую гору планеты – опасное путешествие, поэтому альпинисты не прочь получить благословение. В Дингбоче Евгений Кривошапкин с соотечественниками встретился с тибетским Ламой.

Фото: t.me/everestaian

Посетили национальный парк «Сагарматха» (с непал. яз. «Мать богов»), так местные называют высочайшую вершину планеты, которая располагается на территории. В этой особой природной зоне охраняются такие редкие виды, как снежный барс и малая панда.

Кстати, Эверестом гору начали называть британцы в 19 веке по фамилии географа Джорджа Эвереста. Такую честь ему решили оказать за вклад в Великое тригонометрическое исследование Индии, хотя сам скромный ученый был против. А слово «Джомолунгма» китайского происхождения, так гору обозначили на первой в истории карте Тибета.

Непальское гостеприимство и местный сервис

Группу сопровождает гид Пасанг Лама Шепра. По национальности он шерпа, это одна из тибетских этнических групп, живущих в высокогорных районах Гималаев, поясняет Евгений. Поднимаясь все выше, сопровождающие надевают маски. Конечно же, это не защита от коронавируса или других инфекций, а средство ускорения акклиматизации, чтобы легче дышалось разряженным горным воздухом.

Мемориал погибшим на Эвересте (4808 м. над ур. моря). Фото: t.me/everestaian

Жить альпинистам предлагается в скромных, маленьких комнатках с двумя кроватями. Никакого негатива по этому поводу якутянин не высказывает. Все равно туристы не будут нежиться в роскошных перинах, ведь на протяжении всего похода они встают в 6 утра и весь день проводят в пути. Для них. главное, теплый ночлег и питательная еда. По его словам, в Гималаях довольно вкусно готовят. И несмотря на труднодоступность, местный сервис может удивить, к примеру, когда в высокогорье вам подадут капучино с сердечком.

Тренировки перед Эверестом – это восхождение на другие горы

На подходе к базовому лагерю в Дингбоче группа провела первую тренировку по скалолазанию. Заядлые альпинисты рассказывали менее опытным коллегам нюансы обращения с профессиональной экипировкой. Руководитель экспедиции Оксана Морднева похвалила Евгения Кривошапкина за старания на уроках.

– Он у нас подпольный мастер спорта, вообще ошибок не делает. У него отличный настрой, – отметила она.

Сам якутянин считает, что ему еще необходимо заниматься, чтобы довести все до автоматизма, в случае если от усталости голова перестанет соображать, а руки и ноги двигались правильно.

В качестве подготовки к Эвересту туристы отправились к его соседке горе Лобуче, высота которой 6119 метров. Это восхождение организаторы экспедиции назвали акклиматизационным. Из своей группы он сумел подняться одним из первых. После спуска Оксана резюмировала, что Евгений Кривошапкин – первый якут, сумевший взойти на пик Лобуче.

– Отлично сходили, погода была прекрасная. Когда спускались, чуть не свалился, но все хорошо. Когда были наверху вышло солнце, вид очень красивый, – прокомментировал он.

По его словам, первым делом после спуска хочется горячего чая.

Флаг Якутии развернули на пике Лобуче. Фото: t.me/everestaian

Погода в Гималаях больше радовала. Благодаря Евгению подписчики узнали, что в Непале в эти дни было от +3 до минус 8 градусов. После преодоления 5 тысячной отметки начались сильные снегопады, которые периодически повторяются в вечернее время.

В поселке Лобуче Евгений Кривошапкин к своему удивлению встретил земляков. Две якутянки также направлялись в сторону Эвереста в составе другой группы.

Базовый лагерь на Эвересте

Всего на Эвересте два базовых лагеря альпинистов: один находится на южной стороне на территории Непала, другой на севере – в Тибете (Китай). Оба опорных пункта на высоте более 5 тысяч метров. Правда, до первого добраться можно только на яках, а во второй – на автомобиле.

Российская экспедиция за 12 дней добралась до непальского лагеря, который считается более популярным. Это импровизированное поселение представляет собой несколько десятков ярких палаток и целую толпу смельчаков, желающих испытать себя. Ежегодно здесь останавливаются несколько тысяч человек.

В непосредственной близости от базы располагается опаснейшее место – ледопад Кхумбу. Он знаменит тем, что здесь погибло больше 15 человек.

Слева над лагерем виден ледопад Кхумбу (5486 м.). Фото: t.me/everestaian

По словам Евгения Кривошапкина, после похода самочувствие у него нормальное, но к восхождению на Эверест он ещё не готов, на это уйдет примерно 3-4 дня.

– Отдых в лагере на протяжении нескольких дней является обязательным акклиматизационным мероприятием с целью предотвращения высотной болезни, – поясняет он.

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