Привет с высочайшей вершины мира! Якутянин Евгений Кривошапкин поднялся на Эверест

Якутянин Евгений Кривошапкин на Эвересте. Фото: t.me/everestaian

В понедельник, 15 мая, альпинист из Якутии Евгений Кривошапкин добрался до вершины Эвереста. О нюансах подъема на самую высокую гору планеты и стоимости местного вай-фая он рассказал в своем телеграм-канале.

Напомним, в середине апреля мужчина прибыл в Непал. Пешком до базового лагеря на Эвересте его группа добралась почти за две недели. За это время он сумел взобраться еще на несколько вершин в качестве тренировки. Туристический гайд по Непалу и особенности подготовки альпинистов можно почитать по ссылке.

Около 14 дней Евгений жил в палаточном городке альпинистов, периодически отправляясь на «разведку» на соседние горы. Это обязательное условие, чтобы успешно акклиматизироваться в условиях высокогорья, где крайне мало кислорода и очень низкое давление. Без подобной подготовки у людей развивается горная болезнь, способная вызвать сердечную недостаточность, отек легких и мозга.

– Для прохождения адаптации группы делают акклиматизационные остановки длительностью 1-2 дня на каждую тысячу метров подъёма. При этом рекомендуется пить побольше воды и самым тщательным образом прислушиваться к реакции организма. Всегда лучше ненадолго вернуться назад, чем превозмочь себя и в итоге не достичь цели.

В базовом лагере Эвереста можно купить 10 Гб интернета за 200 долларов. Кроме селфи-палки, туристу на Эвересте понадобятся ледоруб, крюки-кошки, кислородные баллоны и многое другое. Фото: t.me/everestaian

Изучая местность, он «прогулялся» по ледопаду Кхумба, который считается опаснейшим местом в этом районе Гималаев.

– Сами шерпы говорят, что для восхождения особую роль играет психология человека. И если ты устанешь психологически, то устанешь и физически. Поэтому в базовом лагере все стараются создать хорошую атмосферу.

4 мая команда была готова двинуться к самой главной мечте всех альпинистов, но требовалось дождаться «погодного окна», когда стихают муссоны и путь становится более безопасным. За это время жители базового лагеря пережили сильные снегопады, мощные ветра и видели несколько лавин.

По словам организатора турпохода Оксаны Морневой, рассчитать появление «погодного окна» не так просто, поэтому такую возможность она считает коммерческой тайной своей команды. К слову, последние новости из Непала сообщала именно она, так как у Евгения закончился лимит на вай-фай. Запостить фото с Эвереста – недешевое удовольствие, 10 гигабайт стоят 200 долларов.

Как только появилась возможность россиянин отправился к вершине. Восхождение на Эверест также проходит поэтапно с привалами в высотных лагерях. Забравшись на определенную высоту, группа возвращается на более низкую отметку, потому что ночевать на максимальной за день высоте опасно для здоровья. Этот путь Евгений прошел вместе со своим гидом Пасанг Ламой. К моменту их на Эвересте было минус 17 градусов.

– Суперновость! Они поднялись! Теперь они на спуске. Молимся, чтобы все прошло хорошо, – написала организатор подъема компании, – написала Оксана Морнева в соцсетях.

На Эвересте. Фото из соцсетей Оксаны Морневой

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