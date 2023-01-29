Почти 50 технологических нарушений произошло в Якутии с начала 2023 года

Фото: Якутскэнерго

С начала этого года в республике зафиксировано 49 технологических нарушений, тогда как в январе прошлого года их было 52. Об этом в эфире телеканала «Якутия 24» рассказал заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Виктор Романов.

Он отметил, что в целом в Якутии число аварий снизилось примерно на 30%.

— В 2018-2019 годах у нас технарушения были на уровне 700-800 случаев в год. Сейчас в год мы фиксируем 580-600 нарушений по всем направлениям. Естественно, в этих цифрах львиную долю — почти 80% — составляют технарушения в сфере электроснабжения, — сообщил Виктор Романов.

В числе основных причин представитель министерства ЖКХ назвал изношенность электросетевого хозяйства, протяженность сетей которого составляет больше 30 тысяч километров. В год планово ремонтировать и заменять устаревшую инфраструктуру успевают лишь тысячу километров в год.

К слову, последние громкие аварии произошли не из-за износа, заявил он. К примеру, 1 января в микрорайоне «Сатал» в Якутске произошла авария на подстанции.

«По инциденту с Саталом — это ситуация, когда [имеет место быть] недостаточная эксплуатация собственником своих линий электросетей. И вот эта ситуация сейчас как раз таки подняла тему, связанную с имуществом. Было много обсуждений в этом направлении и сейчас будут решаться вопросы, связанные с имуществом», — добавил заместитель министра.

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