Установлена причина аварийного отключения электроснабжения в микрорайоне Сатал города Якутска

Фото: пресс-служба Центральных электрических сетей

Энергетики выявили предварительную причину аварийного отключения электроснабжения, произошедшего 1 января в 07:25 на подстанции «Радиоцентр», в результате которого под ограничение попали жители Жатая, Кильдямцев, Тулагино, Кангалассов и Мархи. Об этом сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

«Технологическое нарушение произошло из-за возникшего близкого короткого замыкания вследствии повреждения кабеля в ячейке абонентской линии „Сатал“, из-за чего произошло отключение силового трансформатора 1Т со сбросом нагрузки порядка 8 МВт», « прокомментировал главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь Шкурко.

В 07:51 большая часть нагрузки была переведена на подстанцию «Кангалассы». В 08:21 оставшиеся потребители на классе напряжения 10 кВ были запитаны, кроме абонентской линии «Сатал»

Отмечается, что бригада службы кабельных линий произвела монтаж концевой муфты на силовом кабеле 10 кВ. В 16:04 собрана нормальная схема, электроснабжение микрорайона восстановлено в полном объеме. Ограничения сняты.

В ЦЭС напомнили, что электросетевое хозяйство микрорайона является абонентским и находится в ведении СОНТ «Сатал», а соответственно и обслуживается самостоятельно.

«Из-за неготовности администрации СОНТ „Сатал“ к устранению аварийной ситуации собственными силами и средствами было принято решение оказать содействие в восстановительных работах. Привлечено 3 бригады Центрального РЭС: оперативно-выездная бригада, служба кабельных линий и Жатайского сетевого участка», — добавили в пресс-службе.

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