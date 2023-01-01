Авария в якутском Сатале: местные жители пытаются согреться в условиях ледяного апокалипсиса

Фото: мэрия Якутска

В СОНТ «Сатал» под Якутском минувшим утром произошла авария на подстанции, после чего произошло аварийное отключение электроэнергии в домах. Жители остались без отопления при -42 градусах мороза на улице. Микрорайон буквально начал замерзать – у жильцов полопались трубы канализации, радиаторы и септики, котлы.

По официальной информации мэрии Якутска, авария произошла в 7:25. Чиновники сообщили, что на устранение аварии выехали четыре бригады ЦРЭС, три местные бригады ремонтников и отряд аварийно-спасательной службы. Мэрия развернула оперштаб, а на место выехал заммэра Кардашевский.

Фото: KP.RU

Жители замерзающего микрорайона кинулись искать генераторы в аренду, однако оказалось, что достать их в ближайшем радиусе практически невозможно. Как выяснила «КП-Якутия» после обзвона четырех магазинов, в двух генераторы кончились, еще два оказались попросту закрыты. Там, где генераторы было возможно арендовать, цена, по словам жителей, моментально выросла.

МЧС вскоре организовало подвоз генераторов пострадавшим жителям. Также им пообещали помощь с повторными запусками газоснабжения. Между тем, о сроках устранения аварии так ничего и не сообщается, ровно как и о масштабах разрушений. Ориентировочное время замены поврежденной концевой муфты на кабельной линии - до 16:00.

Инцидентом также заинтересовалась прокуратура: ведомство пока организовало проверку происшествия, и обещает дать оценку причинам аварии, а также выяснить, чья халатность повлекла за собой случившееся.

Замерзающие жители создали группу в WhatsApp, туда уже вошли семьи из более чем двадцати домов. Многие жалуются на полопавшиеся трубы и радиаторы, и мороз, который воцарился в домах. Выяснилось, что среди пострадавших большинство – это многодетные семьи.

«У нас в «Сатале» целых два квартала и по местам в 3 квартале отогреваются чисто электропечками. Им генераторы не подключишь. Мы слили воду с батарей и с труб. В прямом смысле дули сами, с труб чтоб воду слить. У нас очень тяжелая ситуация. Женщины с месячными детьми плачут. У десяток лопнули трубы. Гаражи замерзли. С председателем не смогли связаться», – написал один из жителей.

Фото: соцсети

Между тем, в «Якутскэнерго» после аварии заявили, что местные бригады Сатала оказались «не готовы к устранению аварийной ситуации» собственными силами. Возможно, это связано с празднованием Нового года: по неподтвержденным слухам, из шести выехавших в СОНТ бригад ремонтников две якобы остановили полицейские – из-за праздничного амбре и запотевших стекол.

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