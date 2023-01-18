В поселке Светлый Мирнинского района Якутии замерз трубопровод холодной воды

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

18 января в поселке Светлый Мирнинского района Якутии прекратилась подача холодной воды на водоочистные сооружения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Подача теплоснабжения и горячей воды осуществляется в штатном режиме. Населению раздают питьевую бутилированную воду, а также подвозят питьевую воду. С помощью двух водовозок по заявкам населения проводится подача воды, также из города Мирный доставлено 3500 литров бутилированной воды.

Выяснилось, что из-за неисправности датчика расхода воды перемерз участок трубопровода холодной воды между котельной и водоочистным сооружением диаметром 325 мм, протяженность перемерзшего участка — около 300 метров.

Сейчас проводятся работы по отогреву участка трубопровода протяженностью 300 метров в районе водоочистных сооружений, работают 6 бригад ВФ АО «ТЭС» в составе 18 человек и 4 единицы техники.

На месте работает межведомственная оперативная группа. В настоящее время котлы запущены в работу. Теплоснабжение подается без ограничений.

Отмечается, что замена задвижки будет проводится сегодня, 18 января. Электроснабжение и теплоснабжение подаются в штатном режиме, жалоб от населения не поступало.

По состоянию на 02.00 (мск) 18 января отогрето 210 метров трубопровода из 300. Остается отогреть 90 метров.

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