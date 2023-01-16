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НовостиПроисшествия16 января 2023 11:13

В Якутске после аварии пропало электроснабжение в нескольких районах

Энергетикам удалось оперативно восстановить подачу электричества в большинство домов
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Sakhaday

Фото: Sakhaday

В Якутске сегодня вечером произошла авария на энергосетях. Без света остались жители микрорайона Мерзлотка, а также части домов в районе Гимеина и по улице Лермонтова. Бригады уже занялись ремонтными работами.

«Оперативно-выездная бригада Центрального РЭС выехала для осмотра и устранения технологического нарушения на линии «ПОК» с РП-11», – сообщили в пресс-службе центральных электрических сетей.

В районе 8 вечера энергетики сообщили о восстановлении питания у большей части потребителей. Оперативно-выездная бригада Центрального РЭС продолжила осмотр сетей, чтобы подключить к сети всех жителей.

«Сегодня, 16 января, в 18:34 произошло технологическое нарушение на РП -11. Под ограничение попали жители, проживающие в районе 110 квартала, Сайсар, Мерзлотки, Елочки. Специалисты путем оперативных переключений перезапитали большую часть потребителей с подстанции «Южная» в 19:32, а в 19:58 электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме», – сообщили в мэрии.

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